بالصور.. “حيدر العبدالله” يهدى أهالي الطائف قصيدة جديدة في أمسية شعرية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

نظم الشاعر “حيدر العبدالله”، قصيدة جديدة بعنوان “الطائف المأنوس” ألقاها أمس، في أمسية شعرية بنادي الطائف الأدبي الثقافي، على أنغام عازف القانون “مدني عبادي”، وسط حشد كبير من الحضور.

وقال “العبدالله” في قصيدته التى أهداها لأهالى الطائف:

تعود للطائفِ يا عائد..

وأنت فردٌ، والندى حاشد!

‏أللهَدا هداكَ؟ أمْ بالشَّفا

‏شِفاكَ؟ أمْ عكاظَها قاصد؟

‏وفي قلوبِ ناسِها نازلٌ

‏أم في بياضِ غيمِها صاعد؟

وما الذي يسلبكَ اللبَّ من

‏جذورهِ يا أيها الوافد؟

أوَردها المائد؟ أم ماؤها البارد؟ أم رمّانها الناهد؟

أعود للطائفِ لا ممسكاً

‏ولا هَطولاً.. قلبيَ الراعد!

ولا سديدةً عرى أسهمي..

‏ولا صريعاً ظبيها الشارد!

يا ذكرياتِ الشعر حتى طلوعِ فجرِها

يهذي به القاصد..

وبردةً قلَّدَنيها على

‏صخرتِها أميرها (خالد)!

يظلمني الشوق إليها

‏ففيهِ كثرةٌ..

‏وإنّني واحد!

وبعد أن القي “العبدالله” قصيدته الجديدة، وسط ترحيب وإشادة الحضور، وفي مقدمتهم “عطا الله بن مسفر الجعيد” رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أكد على أهمية مثل هذه الأمسيات الشعرية، لشاعر وصفه بالاستثنائي، وشاعرا للفلسفة.

وقال “بن مسفر”، “إن حيدر متنبي زمانه، وأصبح مالئ الدنيا وشاغل الناس، مضيفا إن لسان حال الطائف وأهلها نراه في قلوب العاشقين الذين أعطوا لهذا اللقاء جمالاً وروعة، وارتجل بعد ذلك أبياتاً خاصة بهذه الأمسية قائلاً:

ترجل يا أمير الشعر مهلاً .. تقول الطائف الغناء أهلاً

بمن خط القصائد في ظلال .. من الإبداع ممتنعاً وسهلاً

أتينا عاشقين متيمـينا .. لننهل من معين الشعر نهلاً

الشاعر الضيف حيدر العبدالله، زاد من جمال الأمسية عندما استهلّها بقصيدته الوطنية الشهيرة “مخطوطة القرى والظلال” التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً، في زيارته للمنطقة الشرقية، التي منها بيته الشهير: “نحن لا نسكن البيوت ففينا.. ملكٌ في فؤاده سكنانا”.

وفي الأمسية الشعرية ألهب “العبدالله” حماس الحضور، بقصيدة تغني فيها بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي، في قصيدته المهداة لهم، وقال فيها:

وجهه لا تستر قبلته الشمس فاشتد حرارة

بامتداد الرمل هذا الوجه لا حفر فيه ولا فيه حجارة

ولمحنا خيمة الجندي بل وسمعنا مع ليلاه حواره

داره يدخلها في جوفه خشية الأحناش أن تدخل داره.

في السياق، وقع حيدر ديوانه “ترجل ياحصان” للحضور، والتقط عددا كبيرا من الصور التذكارية مع الحاضرين للأمسية.

وكان نادي الطائف الأدبي الثقافي، قد نظمَ، أمس الأربعاء، أمسية شعرية للشاعر “حيدر العبدالله”، المتوّج بلقب وبردة أمير الشعراء في موسمه السادس لعام 2015م، والفائز بلقب شاعر شباب عكاظ لعام 2013م.