بالصور.. أبرز القضايا والأحداث التي تفاعل معها المجتمع السعودي خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):

تفاعل المجتمع السعودي خلال العام 2016 مع العديد من القضايا التي أحدثت كان لها صدى واسع وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل من أبرز هذه القضايا التي تفاعل معها السعوديين، كانت واقعة اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين، وفي الوسط الرياضي لاقت قضية لاعب الاتحاد السابق محمد نور الخاصة بالمنشطات صدى واسع وتفاعل من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وغيرها من القضايا التي سوف نستعرضها في التقرير التالي.

وفيما يلي أبرز هذه القضايا والأحداث: