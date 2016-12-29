بالصور.. أبرز القضايا والأحداث التي تفاعل معها المجتمع السعودي خلال العام 2016

نايف السالم (صدى):
تفاعل المجتمع السعودي خلال العام 2016 مع العديد من القضايا التي أحدثت كان لها صدى واسع وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولعل من أبرز هذه القضايا التي تفاعل معها السعوديين، كانت واقعة اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين، وفي الوسط الرياضي لاقت قضية لاعب الاتحاد السابق محمد نور الخاصة بالمنشطات صدى واسع وتفاعل من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وغيرها من القضايا التي سوف نستعرضها في التقرير التالي.
وفيما يلي أبرز هذه القضايا والأحداث:
- تنفيذ حكم القتل بحق 47 إرهابياً: أعلنت وزارة الداخلية في الثاني من يناير 2016م تنفيذ حكم القتل تعزيراً وحد الحرابة في 47 مداناً في قضايا إرهابية وذلك في عددٍ من المناطق، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على العنف والافتيات على ولي الأمر والدعوة للخروج عليه.
- تفجير المسجد النبوي: شهدت المدينة المنورة وقوع تفجير على مقربة من المسجد النبوي في أواخر شهر رمضان الماضي، وذلك عندما فجَّر انتحاري تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي نفسه في عددٍ من رجال الأمن الذين اشتبهوا فيه ومنعوه من الوصول للمسجد حيث كان ينوي تفجير نفسه بين صفوف المصلين، ونتج عن الحادث استشهاد 4 رجال أمن وإصابة 5 آخرين.
- محاولة اغتيال عائض القرني: تعرض الدكتور عائض القرني لمحاولة اغتيال في مدينة زامبوانجا جنوب الفلبين في الأول من مارس الماضي، حيث أطلق متطرفون عليه النار وأصيب بإصابات خطرة هو وأحد مرافقيه، فيما تم قتل الجاني الرئيسي من قبل رجال الأمن، وصرح القرني بعدها بأن نتائج التحقيقات أشارت لوقوف إيران وراء محاولة اغتياله.
- صرف الرواتب وفقاً لـ”الأبراج”: صدر قرار مجلس الوزراء بصرف رواتب ومستحقات موظفي الدولة بالأشهر الميلادية اعتباراً من أكتوبر الماضي، ليكون الصرف على أساس الأبراج بدلاً من الأشهر الهجرية، وقال وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم العساف إن الهدف من ذلك هو أن يكون الصرف متوافقاً مع الميزانية، موضحاً أن كل نفقات الميزانية تتم على أساس السنة المالية فيما عدا الرواتب التي كانت تُصرف وفقاً للشهور الهجرية وتم تحويلها لتتوافق مع السنة المالية.
- قضية “فتاة العيينة” أو “تكافؤ النسب”: بدأت أحداث هذه القضية في أبريل الماضي وذلك عندما نشرت مواطنة تُدعى أم نوف مقطع فيديو تطالب فيه بإنصافها بعدما فرَّق قاض بمحكمة العيينة بينها وبين زوجها بدعوى عدم تكافؤ النسب بناءً على دعوى رفعها والدها ضد الزوج، وتوالت أحداث القضية وتفاعل معها أطياف المجتمع كافة، فيما تقدم الزوج باعتراض للمحكمة في أكتوبر الماضي إلا أنها أيدت حكمها السابق.
- إيقاف محمد نور بسبب المنشطات: أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قائد نادي الاتحاد محمد نور في أواخر 2015 ودعته للمثول للجنة استماع إثر ظهور مواد يحظر استخدامها رياضياً في عينة من دمه، وفي فبراير 2016 أصدرت قراراً بإيقافه لمدة 4 سنوات بعد أن ثبت لديها أن العينة التي فحصها المختبر السويسري جاءت إيجابية، وفي أبريل الماضي رفعت لجنة الاستئناف الإيقاف واكتفت بالمدة التي مضت من إيقاف اللاعب، إلا أن الفيفا تدخل وأعاد القضية لسيرتها الأولى وطالب بالإبقاء على عقوبة نور وإيقافه.
- قصاص الأمير تركي بن سعود الكبير: أعلنت وزارة الداخلية في الثامن عشر من أكتوبر الماضي تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الأمير تركي بن سعود الكبير بمدينة الرياض بعد إطلاقه النار على المواطن عادل المحيميد إثر مشاجرة جماعية، ونُفذ الحكم بعد رفض والد القتيل التنازل وإصراره على القصاص من الجاني رغم الوساطات والدية التي عُرضت عليه.
- اعتزال محمد نور: أعلن قائد فريق الاتحاد محمد نور (38 عاماً) اعتزاله في مؤتمر صحفي في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بعد 20 عاماً قضاها في الاتحاد، غير أنه ترك النادي في 2013 وانتقل للعب لنادي النصر لكن لم يدم الأمر لأكثر من عام وعاد لصفوف الاتحاد مجدداً، ويعتبر نور أكثر لاعب سعودي حقق بطولة الدوري (7 مع الاتحاد و1 مع النصر)، كما لعب مع المنتخب الوطني في عددٍ من المسابقات الخليجية والآسيوية والدولية.
- تعيين ابن وزير الخدمة المدنية بـ21 ألف ريال: تقدم مواطن في أكتوبر الماضي ببلاغ لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للتحقيق حول خطاب متداول يزعم توظيف نجل وزير الخدمة المدنية خالد العرج في وظيفة خدمية براتب 21 ألف ريال، وقد أثار هذا الخطاب المتداول ضجة كبيرة في مواقع التواصل خاصة أنه ظهر بعد أيام من تصريح الوزير بأن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد على ساعة في اليوم، فيما باشرت نزاهة تحقيقاتها حول الأمر ووعدت باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
- فرض رسوم على مرافقي المقيمين: أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن فرض الحكومة رسوماً على الأشخاص المرافقين للوافدين، تدفع شهرياً بواقع 100 ريال عن كل مرافق، ويبدأ تطبيقها في عام 2017، وترتفع إلى 200 ريال في 2018، ثم إلى 300 ريال في 2019، وإلى 400 ريال في 2020م، بينما لا تشمل هذه الرسوم العمالة المنزلية.
- برنامج “حساب المواطن”: أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج “حساب المواطن الموحد” بهدف رفع كفاءة الدعم للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، والتخفيف من الآثار التي ستنتج عن الإصلاحات الاقتصادية، ورفع الدعم عن الطاقة والوقود، مبينة أن التسجيل به يبدأ في فبراير 2017.
وخصم نقاط الاتحاد هههههههههههههههههههههههههههههه