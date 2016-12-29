الخارجية الروسية تؤكد تعرض سفارتها في دمشق للقصف مرتين أمس

موسكو (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، للقصف مرتين أمس الأربعاء،
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، للقصف مرتين أمس الأربعاء،
وقالت الخارجية الروسية في بياناً لها: “في الساعة الواحدة و1:19 ظهراً بتوقيت موسكو في 28 ديسمبر قصف إرهابيون السفارة الروسية في سوريا. سقطت قذيفة واحدة، لحسن الحظ لم تنفجر، في ساحة مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية الروسية”.
وأضافت الوزارة: “سقطت القذيفة الثانية في الجوار القريب إلى أراضيها. وشارك مهندسو القتال بنزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.”