الخارجية الروسية تؤكد تعرض سفارتها في دمشق للقصف مرتين أمس

موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، للقصف مرتين أمس الأربعاء،

وقالت الخارجية الروسية في بياناً لها: “في الساعة الواحدة و1:19 ظهراً بتوقيت موسكو في 28 ديسمبر قصف إرهابيون السفارة الروسية في سوريا. سقطت قذيفة واحدة، لحسن الحظ لم تنفجر، في ساحة مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية الروسية”.

وأضافت الوزارة: “سقطت القذيفة الثانية في الجوار القريب إلى أراضيها. وشارك مهندسو القتال بنزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.”