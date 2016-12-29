غرفة الرس تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالتعاون مع جمعية خيرية

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة بالرس عن توافر عدة وظائف شاغرة.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف الشاغرة هي: “مدير الجمعية – مدير إدارة تنمية الموارد المالية – مدير مشاريع – محاسب – موظف علاقات عامة – مسؤول أو مسؤولة نشاط وبرامج – منسق موارد – منسق أو منسقة تسويق”.

ودعت الغرفة الراغبين بالتقديم للوظائف إلى الحضور مع السيرة الذاتية متضمنة الهاتف الشخصي إلى مقر الغرفة التجارية بالرس، وذلك مساء اليوم الخميس الساعة 5:30 م بعد صلاة المغرب.