شاب تركي يبلّغ عن حبيبته بأنها تنتمي لجماعة “غولن”!

انقرة (صدى):

اقدم شاب تركي من مدينة آيدن جنوب غرب البلاد، على تقديم بلاغ رسمي يتهم حبيبته بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، المتهم الأول في الوقوف وراء الانقلاب الفاشل منتصف تموز/يوليو الماضي، لتوريطها بسبب رفضها طلبه للارتباط بها، بعد فترة من تعرّفه عليها.

وأحدثت الشكوى بلبلة في أروقة المحاكم، لتتفرع وينجم عنها قضية جديدة، إلى جانب تحقيقات النيابة في صدق ادعائه.

وتباشر النيابة العامة تحقيق آخر، حول إقدام الشاب على تهديد الفتاة التي عانت من أوضاع صحية ونفسية سيئة أجبرتها على دخول المستشفى.



يذكر أن الشاب الذي يعمل كاتبًا في محكمة الجنايات الابتدائية، يحاول استغلال الأوضاع في بلاده، وحملة التطهير الموسعة التي تشنها الحكومة ضد منتسبي “الكيان الموازي” منذ المحاولة الانقلابية، في ظل حالة الطوارئ.