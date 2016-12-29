ضباب دخاني خطير يثير حالة من الرعب بين الصينيين

بكين (صدى):

شهدت أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية في الصين ضباب دخاني خطير، مما تسبب في حالة من الرعب بين الصينيين، ويبدو أن الصين على موعد مع موجة جديدة وخطيرة من الضباب الدخاني الكثيف.

ودعت وزارة البيئة الصينية المناطق الشمالية بالاستعداد لاتخاذ إجراءات طارئة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة أخرى من الضباب الدخاني الكثيف.

وقالت الوزارة في إشعار، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تشهد منطقة بكين-تيانجين -هيبي ضباباً كثيفاً وكذلك منطقتا شاندونغ وخنان المجاورتان.