دخلت السوق بدون زوجها فقطعوا رأسها !!

كابول (صدى):

قام مسلحون في أفغانستان بقطع رأس امرأة دخلت سوق مدينة “ساري بول” الخاضعة لسيطرة طالبان، لتتسوق دون مرافقة زوجها، المقيم فيإيران.بحسب المتحدث باسم حاكم المقاطعة “ذبيح الله أماني”

ومن جانبها ، نفت طالبان أي تورط لها في هذا الحادث، رغم أنه الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد النساء في أفغانستان.

يذكر انه تحت حكم طالبان، تمنع النساء من مغادرة منازلهم ما لم يصطحبها أحد الأقارب، ويمنع عليهن العمل أو التعليم.