دخلت السوق بدون زوجها فقطعوا رأسها !!

كابول (صدى):
قام مسلحون في أفغانستان بقطع رأس امرأة دخلت سوق مدينة “ساري بول” الخاضعة لسيطرة طالبان، لتتسوق دون مرافقة زوجها، المقيم فيإيران.بحسب المتحدث باسم حاكم المقاطعة “ذبيح الله أماني”
ومن جانبها ، نفت طالبان أي تورط لها في هذا الحادث، رغم أنه الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد النساء في أفغانستان.
يذكر انه تحت حكم طالبان، تمنع النساء من مغادرة منازلهم ما لم يصطحبها أحد الأقارب، ويمنع عليهن العمل أو التعليم.
7 تعليقات
جماعة طالبان هؤلاء مرضى ومتعطشين للقتل بغض النظر ان كانوا هم الفاعلين او لا ولكن منعهم للنساء مخالف لكل الديانات السماويه ومخالف للقوانيين الوضعيه ولا يتقبله عقل سليم
ايش هذا النظام اللي يتبعونه واي دين ابتدعوه لهم خاص يعاملون النساء بوحشيه شديده
بصراحة اخس جنسية الافغانية
تخلف وجهل !!
الحمدلله ع عيشةة الرفاهيةة والعز والتعليم اللي احناا عايشينهاا .. }
الحمد لله المخدرات لعبت في فيهم .. الحمدلله على نعمة العقل …؟
شعب حجري ومتخلف ومريض ،،والمرأة المسكينه ندعو لها برحمه يمكن هي بمكان افضل من حياة الدنيا
ماودكم تمرون على الكورنيش ليلة وحدة فقط
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