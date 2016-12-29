  • نشر : 2016/12/29 - 12:41 م
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دخلت السوق بدون زوجها فقطعوا رأسها !!

دخلت السوق بدون زوجها فقطعوا رأسها !!
كابول (صدى):

قام مسلحون في أفغانستان بقطع  رأس امرأة دخلت سوق مدينة “ساري بول” الخاضعة لسيطرة طالبان، لتتسوق دون مرافقة زوجها، المقيم فيإيران.بحسب المتحدث باسم حاكم المقاطعة “ذبيح الله أماني”

 

ومن جانبها ، نفت طالبان أي تورط لها في هذا الحادث، رغم أنه الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد النساء في أفغانستان.

 

يذكر انه تحت حكم طالبان، تمنع النساء من مغادرة منازلهم ما لم يصطحبها أحد الأقارب، ويمنع عليهن العمل أو التعليم.




7 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7917 ] 29/12/2016 في
    رد
    1

    جماعة طالبان هؤلاء مرضى ومتعطشين للقتل بغض النظر ان كانوا هم الفاعلين او لا ولكن منعهم للنساء مخالف لكل الديانات السماويه ومخالف للقوانيين الوضعيه ولا يتقبله عقل سليم
    ايش هذا النظام اللي يتبعونه واي دين ابتدعوه لهم خاص يعاملون النساء بوحشيه شديده

  2. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1571 ] 29/12/2016 في
    رد
    2

    بصراحة اخس جنسية الافغانية

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9157 ] 29/12/2016 في
    رد
    3

    تخلف وجهل !!

  4. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2778 ] 29/12/2016 في
    رد
    4

    الحمدلله ع عيشةة الرفاهيةة والعز والتعليم اللي احناا عايشينهاا .. }

  5. السيف الازرق [ عدد التعليقات: 936 ] 29/12/2016 في
    رد
    5

    الحمد لله المخدرات لعبت في فيهم .. الحمدلله على نعمة العقل …؟

  6. M-512 [ عدد التعليقات: 69 ] 29/12/2016 في
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    6

    شعب حجري ومتخلف ومريض ،،والمرأة المسكينه ندعو لها برحمه يمكن هي بمكان افضل من حياة الدنيا

  7. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1517 ] 29/12/2016 في
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    7

    ماودكم تمرون على الكورنيش ليلة وحدة فقط
    👸👸🔪🔪🔪👸👸


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