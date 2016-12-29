ترامب يتراجع عن انتقاد أوباما في نقل السلطة

واشنطن (صدى):

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تلقيه اتصالا لطيفاً مع الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباماً، وذلك بعد أن انتقده ترامب بشدة عبر تويتر في وقت سابق أمس الأربعاء.

وقال ترامب إن أوباما أجرى معه اتصالا هاتفيا قائلا :”أجرينا محادثة عامة كانت لطيفة جدا جدا. وأنا أقدر ذلك”، دون الإشارة إلى مضمون تلك المحادثة، مضيفاً في حديثه للصحفيين في فلوريدا أنه يعتقد أن عملية الانتقال السياسي تمضي بشكل سلس للغاية.

وكان ترامب قد قال عبر تويتر في وقت سابق إن عملية الانتقال اصطدمت بعقبات عدة بسبب قول أوباما إنه يعتقد أنه كان بمقدوره الفوز على ترامب إذا أتيحت له فرصة الترشح لفترة ثالثة.