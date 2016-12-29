الشرطة المصرية تلقي القبض على العروس العجوز صاحبة الزفاف الوهمي

القاهرة (صدى):

كشفت مصادر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على العجوز المصرية “سعاد”، الشهيرة بـ”عروس الإسكندرية”.

وأوضح جار السيدة أن القوة اقتحمت المنزل بعد أن انتشرت صور “سعاد” على “فيسبوك”، ولقيت اهتماماً إعلامياً؛ مشيراً إلى أن عائلتها هجّرتها وتعيش بمفردها منذ فترة، وكانت ترعى والديها إلى أن أصبحت عانساً، ومعاشها يتخطى 4 آلاف جنيه.

وأضاف أن قسم الشرطة رفض الإفراج عنها إلا بعد تعهّد أهلها بعدم تكرار ما حدث؛ خاصة بعد أن تم تنظيم مظاهرة في محطة الرمل بسببها، إضافة إلى الأزمة التي وقعت بين صاحب القاعة وأسرتها؛ لإصرارهم على استرداد ما دفعته في حجز القاعة.

كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالإسكندرية، قد تداولوا صوراً لسيدة مُسِنّة، ترتدي فستان زفاف وتسير في الشارع بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة وحيدة في الشتاء.