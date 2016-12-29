  • نشر : 2016/12/29 - 12:38 م
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  • 7 تعليق
  • منوعات

الشرطة المصرية تلقي القبض على العروس العجوز صاحبة الزفاف الوهمي

الشرطة المصرية تلقي القبض على العروس العجوز صاحبة الزفاف الوهمي
القاهرة (صدى):

كشفت مصادر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على العجوز المصرية “سعاد”، الشهيرة بـ”عروس الإسكندرية”.

وأوضح جار السيدة أن القوة اقتحمت المنزل بعد أن انتشرت صور “سعاد” على “فيسبوك”، ولقيت اهتماماً إعلامياً؛ مشيراً إلى أن عائلتها هجّرتها وتعيش بمفردها منذ فترة، وكانت ترعى والديها إلى أن أصبحت عانساً، ومعاشها يتخطى 4 آلاف جنيه.

وأضاف أن قسم الشرطة رفض الإفراج عنها إلا بعد تعهّد أهلها بعدم تكرار ما حدث؛ خاصة بعد أن تم تنظيم مظاهرة في محطة الرمل بسببها، إضافة إلى الأزمة التي وقعت بين صاحب القاعة وأسرتها؛ لإصرارهم على استرداد ما دفعته في حجز القاعة.

كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالإسكندرية، قد تداولوا صوراً لسيدة مُسِنّة، ترتدي فستان زفاف وتسير في الشارع بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة وحيدة في الشتاء.




7 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7917 ] 29/12/2016 في
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    1

    الشرطه المصريه فاضيه و لا عندها شغل في الاسكندريه فاتخذت من موضوع العجوز حجه ليعملو لهم شغله وانهم صاحين ومنتبهين لكل حاجه تحصل فب البلد

  2. براغى [ عدد التعليقات: 169 ] 29/12/2016 في
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    2

    ما شاء الله عليك ناصح وفاهم كل شيء عن شرطة مصر الفاضية اللى كل يومين يتعرضوا لعمل ارهابى يسقط منهم عشرات الشهداء

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9157 ] 29/12/2016 في
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    3

    يا قلبي الله يعوضها يارب

  4. حنين [ عدد التعليقات: 73 ] 29/12/2016 في
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    4

    الله يرزقها ويرزق كل بنت عانس أمين

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 769 ] 29/12/2016 في
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    5

    كان خلوها تستانس والله انا رغم ان اللي سوته اشوفه غلط بس بما انها سوته اشوف انه حرام نكسر في خاطرها لكبر سنها

  6. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9923 ] 29/12/2016 في
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    6

    وش تهمتها عشان يقبضو عليها ماعندهم سالفة

  7. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5585 ] 29/12/2016 في
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    7

    ليه هيك والله حرام عليهم 😭😭
    استكثروا عليها سعادة ساعتين
    حسبي الله ع القلوب القاسيه عديمة الاحساس والرحمه 😭😭😭😭


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