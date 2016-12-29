  • نشر : 2016/12/29 - 12:32 م
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بالصور .. أصغر مليارديرة في العالم لسنة 2016 ” نرويجية “

بالصور .. أصغر مليارديرة في العالم لسنة 2016 ” نرويجية “
اوسلو (صدى):

تعد الفارسة النرويجية ألكسندرا أندرسون اصغر مليارديرة في عام 2016 بعد جمعها ثروة قيمتها 1.2 مليار دولار وهي لم تتجاوز الـ(20 عاماً) ، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وتقدر ثروة ألكسندرا بـ1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصدرها هو تحويل والدها لها 42% من أسهم شركته الخاصة، وأن والديها علماها أن تكون متواضعة، بالرغم من أن للعائلة صيت قديم في الثراء، لأنها تمتلك علامة تجارية شهيرة للدخان.

تراكمت ثروة أندرسون الشخصية بعد نقل والدهما يوهان أندرسون حصته في أكبر شركة في النرويج، “فراد” القابضة، الى ابنتيه في عام 2007.

و تمضي أكثر أوقاتها في المنزل مع الخيول وتعيش في ألمانيا حيث تمارس رياضة ركوب الخيل باحتراف، وقد حصلت على العديد من الجوائز على حصانها “بال أمور”.

أما أصغر ثالث ملياردير في العالم فهو النرويجي غوستاف ماغتار ويتزوي الذي يبلغ من العمر (22 عاما).

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2 تعليقان


  1. محمد الخالد [ عدد التعليقات: 102 ] 29/12/2016 في
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    1

    يعني فلوسها من بيع الدخان يعني فلوس حرام وشى تستفيد اذا الله كبها بالنار بسبب الفلوس الحرام

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9923 ] 29/12/2016 في
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    2

    وش اللي فلوسها حرام هذي كافرة وليس بعد الكفر ذنب


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