“آس” الإسبانية قبل مواجهة الاتحاد وأتليتيكو: “62 ألف تذكرة تم بيعها”

معاذ محمود (صدى):

أشادت صحيفة “آس” الإسبانية، بجمهور نادي الاتحاد مواجهته أمام أتليتيكو مدريد الإسباني، غدا الجمعة، بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس نادي الاتحاد، بسبب الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الاتحاد.

وعلقت الصحيفة على نفاذ تذاكر المباراة، “ملعب ممتلئ 62 ألف تذكرة تم بيعها، أتلتيكو يواجه نمور آسيا السعودية الذي توجوا بـ8 دوري ويدربهم التشيلي لويس سييرا، وهو الاكثر شعبية في آسيا”.