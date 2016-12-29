“آس” الإسبانية قبل مواجهة الاتحاد وأتليتيكو: “62 ألف تذكرة تم بيعها”

“آس” الإسبانية قبل مواجهة الاتحاد وأتليتيكو: “62 ألف تذكرة تم بيعها”
معاذ محمود (صدى):

أشادت صحيفة “آس” الإسبانية، بجمهور نادي الاتحاد مواجهته أمام أتليتيكو مدريد الإسباني، غدا الجمعة، بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس نادي الاتحاد، بسبب الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الاتحاد.

وعلقت الصحيفة على نفاذ تذاكر المباراة، “ملعب ممتلئ 62 ألف تذكرة تم بيعها، أتلتيكو يواجه نمور آسيا السعودية الذي توجوا بـ8 دوري ويدربهم التشيلي لويس سييرا، وهو الاكثر شعبية في آسيا”.

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  1. سعودي قطيفي شيعي [ عدد التعليقات: 344 ] 29/12/2016 في
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    ممكن تأجلون المبارة ليوم السبت لأن يوم الجمعة بكون داخل البحرررر اجلوهاتكفووون لالا مستحيل تفوتني المبارة هههههه


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