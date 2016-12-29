أصدرت الإدارة العامة للشرطة التركية تعليماتها لكل من مديري المحافظات وعناصر شرطة المرور، بمخالفة كل سائق سيارة خاصة يتعامل مع تطبيق “أوبر”، وتغريمه بقيمة 2532 ليرة تركية (700 دولار).
وأضحت أنه في حال تكرار العمل مع التطبيق، فستصبح المخالفة بقيمة 4220 ليرة تركية (1200 دولار). أما إذا كان سائق السيارة هو مالكها، فإنَّ السيارة ستُسحب منه لمدة 60 يوماً، وذلك بتهمة “قرصنة النقل”، والتعدي على وظيفة سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل.
كما ستفرض الشرطة التركية على كل راكب يركب هذه السيارات غرامة مالية تصل إلى 280 ليرة تركية (80 دولاراً)، حيث عممت هذه التعليمات على جميع أفراد شرطة المرور.
وقد أرجع المسؤولون في جهاز الشرطة هذه الإجراءات، إلى أنَّ السائقين الذين ينقلون الركاب باستخدام تطبيق “أوبر” لا يملكون الحق القانوني في نقل الركاب، الأمر الذي يُعدُّ اعتداء على مهنة النقل وقرصنة لها، كونه لا يحقُّ لأحد نقلَ الركاب سوى سيارات الأجرة، وحافلات النقل الخاص، وكذلك حافلات البلدية والنقل العام.
تركيا تفرض غرامات ومخالفات على مستخدمي تطبيق “أوبر”
أصدرت الإدارة العامة للشرطة التركية تعليماتها لكل من مديري المحافظات وعناصر شرطة المرور، بمخالفة كل سائق سيارة خاصة يتعامل مع تطبيق “أوبر”، وتغريمه بقيمة 2532 ليرة تركية (700 دولار).
الله يخلف وحنا جبناها هي وبنت عمها كريم عشان الأجانب يشتغلون فيها ويضايقون السعودي في كل شيء وهيئة النقل تقول سوف نلاحق الأجانب من يشتغلون في أوبر ولا أعلم هل يضحكون على أنفسهم أم على الناس , ملايين السيارات تسير في الشوارع من تراقب ومن تترك ولكن لو منعت النظام من إستقبال الأجانب عن طريق رفض قبول رقم الإقامة كان قضيت على المشكلة بدون مطاردة في الشوارع ولكن تتيحها بهذه الفوضى ثم تقول غرمنا وفعلنا وتركنا لذر الرماد في عيون الناس فهذا مالايصدق