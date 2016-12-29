عضو شرف الأهلي: الهزيمة أمام الاتحاد بداية لتصحيح المسار

معاذ محمود (صدى):

أكد عبد الله الصبان، عضو شرف النادي الأهلي، أن خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد، يجب أن تكون بداية لتصحيح المسار واستعادة ذاكرة الانتصارات، رافعا شعار “رب ضارة نافعة”.

وكتب “الصبان” من خلال حسابه عبر “تويتر”، “مباراة الاتحاد إن شاء الله إنها خيره وتكون بداية الطريق الصحيح والكل يتطلع لعودة فرقة الرعب.. حسابي في تويتر هو حساب مشجع عاشق يكره الهزيمة ويبغى فريقه دائم في القمة وعندي قناعة أن الأهلي لا ينقصه إلا أشياء بسيطه ليستمر في توهجه”.