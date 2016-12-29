لوحة غير معروفة لدافنشي تقدر بمبلغ هائل خلال مزاد علني

باريس (صدى):

بلغ مؤخرا رسم تخطيطي لم يكن معروفا سابقا للرسام ليوناردو دافنشي بـ 15.8 مليون دولار، وذلك بعد نقل اللوحة الفنية إلى دار للمزادات العلنية في فرنسا من قبل طبيب متقاعد.

وقال دار المزاد العلني “Tajan”، أن هذا الرسم واحدا من 8 رسوم لفناني عصر النهضة، الذين رسموا القديس سباستيان الشهيد الروماني (صلبه جيش الإمبراطور ديوكلتيانوس لاعتناقه المسيحية)، ويعتبر “اكتشافا استثنائيا”.

واوضح خبير من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك من صحة هذا الرسم، وأوضح دار ” Tajan” أن هذا الاكتشاف الجديد هو الوحيد لدافنشي منذ 15 سنة ماضية، بعد اكتشاف لوحة “سلفاتور مندي” (المسيح المخلص) عام 2011 التي بقيت ضائعة لفترة من الزمن.

وظهر هذا الرسم عندما جُلبت 14 لوحة غير معروفة إلى دار المزادات “Tajan”، ليقدر ثمنها مدير الصور الأصلية القديمة، تادي برات، حيث رجح أن هذا الرسم المثير للاهتمام يعود إلى القرن السادس عشر،وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقدّر برات قيمة هذا الرسم الغير المعروف بمبلغ كبير، إلا أنه بحث عن رأي آخر لأحد خبراء الفن في باريس. وأوضح أحدهم أن هذا العمل الفني يرجع إلى فنان أعسر.

وأكدت كارمن بامباش، الخبيرة في متحف متروبوليتان، أن هذا الرسم يعود إلى دافنشي الذي اشتُهر بأنه أعسر.

فيما قال للدكتورة بامباش، فإن هذا العمل الذي يصور القديس سيباستيان مربوطا إلى شجرة، رُسم بين عامي 1482 و1485، عندما كان دافنشي يعمل في ميلان.