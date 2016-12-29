القوات السعودية تشن هجوماً عنيفاً وتدمر مصادر مقذوفات الحوثي

فهمي محمد (صدى):

شنّت القوات السعودية هجوماً قوياً بالطيران والمدفعيات والدبابات والأسلحة الثقيلة دمرت من خلالها كل مصادر لمقذوفات الميليشيات الحوثية على الشريط الحدودي، وخلفت خلالها عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين.

وأوضحت مصادر عسكرية، إن المقذوفات التي شهدتها محافظة الطوال والقرى الحدودية، أمس، تجاوزت الـ 60 مقذوفاً، ولكن جميعها فشل في استهداف المواطنين؛ حيث إن معظمها سقطت على أرض فضاء.

وأضاف أن طيران التحالف شنّ عدداً من الغارات الجوية التي استهدفت عدة عربات وناقلات للأسلحة وعدداً من المواقع داخل الأراضي اليمنية المتاخمة للحدود السعودية، كما أكد شن قوات القوات البرية مدعوماً بطيران الأباتشي هجوماً شرساً على عدد من المواقع.

وباشرت الجهات المعنية حصر ورفع المقذوفات، والمكونة من كتيبة المهندسين بالقوات البرية والدفاع المدني، وإدارة الأسلحة والمتفجرات، وعدد من الجهات ذات العلاقة.