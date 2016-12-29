هيئة الأرصاد: تطلق نظام التراخيص البيئية الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي نظام التراخيص البيئية الالكتروني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يوم امس الاربعاء 29/3/1438هـ، بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.

وقد عبر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمعالي الوزير على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية.

مضيفا أن النظام الالكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة حيث يشكل هذا النظام نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها صناعي زراعي، سكني تجاري، سياحي، ساحلي)، إضافة إلى اصدار شهادات التأهيل البيئي لــ (النفايات ألصلبة ادارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، الرماد الكربوني التقنيات البيئية.

كما يوفر النظام المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي.كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص وسرعة انجاز معاملاتهم بشكل الكتروني كامل.

مؤكدا على أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والأنظمة الالكترونية التي دشنتها الهيئة مؤخرا تأتي في اطار منظومة متكاملة نسعى الى تحقيقها بهدف وضع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في موقعها الطبيعي والرفع من مستوى خدماتها بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية من خلال تسهيل وتبسيط الخدمة ونقل المعلومة بأفضل الطرق التقنية المعروفة عالميا .

تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اطلقت مؤخرا عددا من الانظمة والبرامج والتطبيقات الالكترونية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة والخدمة المتعلقة بالبيئة والأرصاد , وتمثل في البوابة الإلكترونية للهيئة وبرنامج التفتيش البيئي الإلكتروني والذي سيمكن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي و رصد المخالفة وتسجيلها الكترونيا وتوثيقها وأيضا تطبيق أرصاد الذي يعد أول تطبيق خاص بطقس مدن المملكة حيث يقوم بعرض معلومات الطقس اللحظية بتفاصيل دقيقة.