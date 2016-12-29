شرطة جدة تلقي القبض على سيدة فيديو تعليم الغوص

نايف السالم (صدى):

ألقت شرطة جدة، القبض على السيدة التي ظهرت صورتها في مقطع، وهي تتعلم سباحة الغوص في البحر على يد رجل، وترتدي ملابس سباحة.

وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بناءً على مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه مجموعة من الرجال والنساء يقومون بالتدريب على السباحة.

وأضاف على ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي؛ لتحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين، وأسفرت نتائجه عن تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات، وكذلك تحديد هوية الآخرين؛ تمهيداً لإحضارهم، ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.