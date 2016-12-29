الجمارك تتجه لرفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة بنسبة 15%

راشد آل شريه (صدى):

تعتزم مصلحة الجمارك العامة زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة بنسبة 15% ليرتفع الرسم بذلك من 5% إلى 20%.

وأوضحت مصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد رفع الدعم عن بعض السلع مع إبقاءه على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الرفع يشمل كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها.

وأضافت أن الخطوة تأتي تطبيقا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتخذ في منتصف العام الحالي والذي وافق على تطبيق تعديلات النظام المنسق 2017 بتوصية من مجلس منظمة الجمارك العالمية.