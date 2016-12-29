  • نشر : 2016/12/29 - 11:17 ص
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  • 4 تعليق
  • منوعات

بالصورة.. رولا يموت تثير جدلا بملابس سانتا كلوز !

بالصورة.. رولا يموت تثير جدلا بملابس سانتا كلوز !
بيروت (صدى):

شاركت النجمة اللبنانية وعارضة الأزياء رولا يموت جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع Instagram، حيث ظهرت بملابس شخصية سانتا كلوز فوضعت قبعة فوق رأسها.

وأثارت الصورة جدل وسرية متابعيها ، فكتب أحدهم بطريقة ظريفة : “اكيد بابا نويل مريض وباعت بنتو محلو”.

يذكر أن رولا ردت مؤخرًا، على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب اتهامه لها بوجود علاقة بينها وبين السياسي الهارب أيمن نور، خلال استضافته ببرنامج (على مسؤوليتي) مع الإعلامي أحمد موسى، وقالت: “مع احترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب نادي الزمالك المصري،م رتضى منصور، “عارية ولا مش عارية، جسمي وحرة فيه”.

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4 تعليقات


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8620 ] 29/12/2016 في
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    1

    رولا يموت غارتس ان شاءالله

  2. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5585 ] 29/12/2016 في
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    2

    😍😍هذي ملابس بابانويل
    تجنن …تصلح زي تنكري …استغلن هالفكره يامتزوجات😉😉

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9157 ] 29/12/2016 في
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    3

    يا كثر ما يتعبون ع أعمارهم عشان الشهره 😐

  4. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2778 ] 29/12/2016 في
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    4

    اععععع ,, ضيمم


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