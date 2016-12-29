بالصورة.. رولا يموت تثير جدلا بملابس سانتا كلوز !

بيروت (صدى):

شاركت النجمة اللبنانية وعارضة الأزياء رولا يموت جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع Instagram، حيث ظهرت بملابس شخصية سانتا كلوز فوضعت قبعة فوق رأسها.

وأثارت الصورة جدل وسرية متابعيها ، فكتب أحدهم بطريقة ظريفة : “اكيد بابا نويل مريض وباعت بنتو محلو”.

يذكر أن رولا ردت مؤخرًا، على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقب اتهامه لها بوجود علاقة بينها وبين السياسي الهارب أيمن نور، خلال استضافته ببرنامج (على مسؤوليتي) مع الإعلامي أحمد موسى، وقالت: “مع احترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب نادي الزمالك المصري،م رتضى منصور، “عارية ولا مش عارية، جسمي وحرة فيه”.