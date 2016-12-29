أبحاث جازان تفتح ورشتها الزراعية بمشاركة شركة الياسين

جازان (صدى):

أقام مركز الأبحاث الزراعية ومركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلة بشركة الياسين الزراعية ورشة عمل بعنوان «آفات وأمراض الفاكهة والخضار في منطقة جازان»، حيث ألقاها عدد من المختصين بالشركة في مجال الزراعة ومكافحة الآفات باستخدام منتجات متخصصة بالآفات الزراعية خاصة بمنتجات شركة الياسين.

ومن الأمراض التي تم مناقشتها أمراض المانجو مثل مرض الانثراكنوز والموت الرجعي لأشجار المانجو والتربس و ذبابة الفاكهة ووضع الحلول في كيفية مكافحتها، وذلك حسب توضيح المنسق العام للورشة رئيس قسم الشون الفنيه بمركز الابحاث المهندس محمد يحي حكمي.

حضر الورشة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بزراعة أشجار المانجو وكذلك زراعة الخضار بالمنطقة.