النعيمة يفتح النار على الحكام

الرياض (صدى):

أكد صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، أن ناديه يتعرض تحكيمية وانضباطية شرسة، لعرقلة مسيرته نحو البطولات الموسم الجاري، والعمل لصالح أندية بعينها.

وطالب قائد الهلال السابق، إدارة نادية بجلب حكام أجانب في جميع مباريات الفريق بالدوري حتى نهاية الموسم، وخاصة أن مستوى اللاعبين تدهور بسبب ما يتعرضون له داخل الملعب من استفزازات تحكيمية.

وقال النعيمة :” ثقتي بالحكم السعودي كانت كبيرة جدًا، ولكن بعد ما شاهدت ما يتعرض له الهلال من استفزاز واضح، تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يسعى لإسقاط الهلال، سواء بالقرارات أو أسلوب التعامل مع اللاعبين”.

واختتم اللاعب تصريحاته :” أقول للجنتي الحكام والانضباط اتقوا الله، فستسألون يوما ما عما تفعلون، أنا لا أشكك في نزاهة أحد، ولكن ما يتضح للجميع أن هناك شيئاً ما يحاك ضد الهلال، لمنعه من لقب الدوري”.