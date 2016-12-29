النعيمة يفتح النار على الحكام

أكد صالح النعيمة قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، أن ناديه يتعرض تحكيمية وانضباطية شرسة، لعرقلة مسيرته نحو البطولات الموسم الجاري، والعمل لصالح أندية بعينها.
وطالب قائد الهلال السابق، إدارة نادية بجلب حكام أجانب في جميع مباريات الفريق بالدوري حتى نهاية الموسم، وخاصة أن مستوى اللاعبين تدهور بسبب ما يتعرضون له داخل الملعب من استفزازات تحكيمية.
وقال النعيمة :” ثقتي بالحكم السعودي كانت كبيرة جدًا، ولكن بعد ما شاهدت ما يتعرض له الهلال من استفزاز واضح، تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من يسعى لإسقاط الهلال، سواء بالقرارات أو أسلوب التعامل مع اللاعبين”.
واختتم اللاعب تصريحاته :” أقول للجنتي الحكام والانضباط اتقوا الله، فستسألون يوما ما عما تفعلون، أنا لا أشكك في نزاهة أحد، ولكن ما يتضح للجميع أن هناك شيئاً ما يحاك ضد الهلال، لمنعه من لقب الدوري”.
9 تعليقات
حكاااااااااااااااااااام هههههههه احسبه ينتقد الحام العرب اخس يبو حقب ماحد دريبك انت وكورك وحكامك اناس بيش ونت بيش نصف الدول العربيه احتلت وهجر سكانه وقتلو ونت عند الكوره خبت وخاب من رجاك
القنوات الــ 24 الرياضيه تدار بأحـتـرافـيـه ضد الـهلال من المعـدين الا المخرج إلا الطامه الكبرى
المـقدمين ويـسـتـضـيـفون أغـبـيـاء منتمين للهلال حسب قولهم لـتـكـتـمل الـحبـكـه بوجودهم …
وضيف الشرف ( مطرف البلحط ) …!!!
وقناة روتانا وضيف الشرف الـبلحـط الثاني (عبدالله بن قطقط ) ..!!
تـركـيـز شــديد لـتـشـويــه الهلال بماليس فيه …؟؟؟
على إدارة الهلال أن تـبـحث عن إنـتـمائـآت الحكام من قبل دخولهم مجال التحكيم وخاصتاً في المرحله
المتوسطه والثانويه …حـتى يـفـنـد كلام الفـجـار المتهمين الهلال بالمحاباه من الحكام كي يمررو
ظـلم الحكام المتـعـصـبـين ضد الهلال …!!!
الرجال ما قال الا الصدق وخاب من ارتقى على الكذب والتدليس والحكام ودلهوم وغيره بالله فرق لها ربع قرن ونص قرن ما شمت بطوله بين ليله وضحاها يدفونهم الحكام ويصبحون ابطال دوري ولا زال هناك ضفدع مع سحليه صفراء يضعون العراقيل امام سيدهم وزعيمهم الهلال عن طريق دلهمه التحكيم
ههههههههههههههههههه
ودي أصدق بس قويه، ابسالك يالنعيمه انت وأي هلالي أيا كان هل انتم تستحقون نقاط مباريات الباطن في الجوله الاولى والتعاون بعده والفيصلي بعده والقادسيه بعده و…و…؟ المباريات هذي في الدور الأول وحصل فيها أخطاء كوارثيه حصل الهلال فيها على نقاط غير شرعيه علاوة على تسهيل الكوتش ساميولا لكم في مباراة الشباب.سبحان الله العظيم الطواقي حاله نادره في الرياضه لايعجبهم العجب ولا الصيام في رجب.
تمويه كلام النعيمه تمويه. …. العام الهلال المباريات التي حكمها حكام اجانب خسر فيها الهلال ……
صالح النعمة بجانب انه لاعب أيضا كوميديان
ومن كان يحكم المباريات أيام ماكنت تلعب أليسوا سعوديين , أم أنك الآن ركبت الموجة مع من سبقك في الهلال , الله يخلف بس ياصالح , إنظر للغزال الأسمر وفقه الله دائما نجم النجوم ومنبع الفن الماجدي نجم في كل شيء وأنت أصبحت مثل أصغر مشجع تتفوه بما لايعقل , هل أدركت هذه الحقيقة أم أنك بلغت من العمر عتيا
سبحان الله بمجرد سقوط الهلال الكل يخرج من جحره ليبرر اسباب السقوط علماً بأن الكل اشاد بحكام مباراة النصر والهلال ولزمن بعيد لم نرى الحكام السعوديين بهذا المستوى الرفيع وبكل حيادية
لمناقشة اسباب خسارة الهلال تابعوا برنامج كلام نواعم على قناة mbc
الحفاظه نصراوي حزم هي معهم الحساويه اما بالنسبة للمغفل دائما سرد كذب بدون حقائق ولا ارقام هدف تسلل امام الباطن وازعجتونا على فكره هدف الراهب في الشباب وش وضعه