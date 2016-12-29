رسمياً .. تيفيز ينضم إلى شنغهاي الصيني‬

وكالات (صدى):

أكد نادي بوكا جونيورز الارجنتيني لكرة القدم أن مهاجمه كارلوس تيفيز سيوقع عقداً مع شنغهاي غرينلاند الصيني الذي قدم عرضاً سخياً من أجل التخلي عنه.

وقال النادي الارجنتيني في بيان على موقعه في شبكة الانترنت الأربعاء “بوكا جونيورز توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولاً عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي”.

من جانبه، كتب شنغهاي غرينلاند في تغريدة على تويتر أن قدوم لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الايطالي سابقاً”سيعزز بقوة فريقنا”، دون ذكر قيمة الصفقة.

وكشفت الصحافة الارجنتينية أن النادي الصيني عرض على اللاعب أجراً سنوياً يصل إلى 40 مليون يورو، في حين أنه يحصل على أقل من مليونين حالياً من بوكا جونيورز.