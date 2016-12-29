كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد على “PRO SPORTS” المفتوحة

الرياض (صدى):
نفى مصدر مسؤول في قنوات “MBC PRO SPORTS” ماتم تداوله من أن القنوات ستنقل مسابقة كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد فقط على جهاز “Gobx” بتقنية الـdh وليس على القنوات المفتوحة وقال: “لا صحة لذلك وكل ما ذكر لايعدو كونه اجتهادات وأخبار غير صحيحة”.
2 تعليقان
الله يهديهم يارب ليت بس يحطون على قمر نايل سات
ماضر شبابنا وخلاهم مدمغين الا الرياضة والفن وامثالها من مزاين الحيوانات وشاعر المليون وعرب ايدول واطول عمارة واكبر شجرة عيد ميلاد واطول سفرة وصالات السينما والمسارح وتفحيط السيارات وغيرها من التوافه