كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد على “PRO SPORTS” المفتوحة

الرياض (صدى):

نفى مصدر مسؤول في قنوات “MBC PRO SPORTS” ماتم تداوله من أن القنوات ستنقل مسابقة كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد فقط على جهاز “Gobx” بتقنية الـdh وليس على القنوات المفتوحة وقال: “لا صحة لذلك وكل ما ذكر لايعدو كونه اجتهادات وأخبار غير صحيحة”.