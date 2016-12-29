“العمل” تتفاعل مع صورة عامل يحرس معدات شركته في البرد القارس دون وسائل تدفئة

حمود الدهمشي (صدى):

وقف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحدود الشمالية، على واقعة وثقها مواطن بصورة نشرها عبر “تويتر ” لعامل يحرس معدات مشروع حكومي في أحد شوارع عرعر في العراء في ظل طقس قارس البرودة، حيث تم إلزام الشركة بتأمين المسكن المناسب.

وأوضح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة صباح اليوم أن الملاحظة تم رصدها من قبل مدير الفرع، وعلى الفور تم توجيه فرقة للوقوف على حالة العامل.

وأضاف أن الفريق عثر عليه داخل عمارة تحت الإنشاء قريبة من المشروع مكشوفة دون وجود أي وسائل للتدفئة أو غرفة لحمايته من البرد القارس مفترشاً الأرض، مشيراً إلى أن الفرع سجل خلال فصل الشتاء سبع حالات مماثلة وتم تدوين مخالفات بحق الشركات.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية وإلزام الشركة بتأمين مكان مناسب للعامل للحفاظ على سلامته.