عقد اللقاء الثاني لمديرو وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الداخلية

سعيد العجل (صدى):

افتتح معالي المشرف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الداخلية الاستاذ/ محمد بن عبدالله الدايل اليوم اللقاء الثاني لمديري ادارة المراجعة الداخلية بقطاعات الوزارة وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وتضمن اللقاء الذي ياتي بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ثلاثة محاور هى عرض مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الداخلية والجمعية السعودية للمراجعين الداخلين والتي تهدف الي النهوض بأداء المراجعين الداخلين من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بأداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية.

اما المحور الثاني تضمن عرض الاجراءات المتخذة لتقييم المخاطر الخاصة الاعمال المراجعة الداخلية، اما المحور الثالث تضمن مناقشة الصعوبات والمعوقات التى تواجه ادارات المراجعة الداخلية واقتراح الحلول الملائمة .

وناقش المشاركون الصعوبات التي تواجهها إدارات المراجعة الداخلية واقتراح الحلول الكفيلة للتغلب عليها. وخرج اللقاء بعدة توصيات واقتراحات للتغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق ادارات المراجعة الداخلية لأهدافها بالكفاءة المهنية اللازمة.