هيفاء وهبي: قلبي مش عايزاه يدق.. وجمهوري لا يحبني مع عريس

بيروت (صدى):

احلت الفنانة هيفا وهبي ضيفة في حلقة عيد الميلاد ببرنامج “منا وجر”، الذي يقدمه بيار رباط عبر شاشة MTV اللبنانية.

ووجه بيار سؤالا لهيفاء هل تريدين أن يحضر لك بابا نويل عريسا؟ لتجيب هيفا: “المعجبين لا يحبوني مع عريسا، وأنا مرتاحة بدون عريس بقالي فترة كبيرة”.

وسألهاهل يدق قلبها، قالت: “مش بيدق ولا عايزاه يدق، حاجة مالهاش طعم، في الأول بيبقى الموضوع لذيذ وبعدين بيبقى من غير طعم، وده كلام عن تجارب كتير”.

واكد تهيفاء إنها لا تهتم بالنقد: “زمان كان في نقاد فنيين، ودلوقت كل واحد عنده 9 سنين قاعد ورا تليفون بقى ناقد”.