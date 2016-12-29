عصابة تسرق محل صرافة في الإمارات بمسدس لعبة والمحكمة تعاقبهم بالسجن 3 سنوات

أبوظبي (صدى):

قضت محكمة الجنايات في دبي، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق 6 من أعضاء عصابة يحملون جنسية دولة قرغيزستان، وذلك لإدانتهم بتنفيذ عملية سطو على محل صرافة بمنطقة الكرامة في بر دبي، مستخدمين سلاحاً وهمياً (مسدس لعبة)، وصاعقاً كهربائياً، وأداة رش مادة حارقة للعين.

وفي ملابسات الحادثة تمكن أفراد العصابة من سرقة 700 ألف درهم من محل الصرافة والهروب لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في عملية مُحكمة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين كان خططوا للجريمة وعاينوا محل الصرافة قبل تنفيذ الواقعة وحددوا أماكن تواجد الكاميرات، وحرصوا على تجنبها، وعدم النظر إليها بشكل مباشرة إليها، وتصرفوا بطريقة سريعة ومحكمة، حالت دون قيام أي من الموظفين باستخدام نظام الإنذار المتصل مباشرة بغرفة العمليات في شرطة دبي، إلا بعد فرارهم..