نشر : 2016/12/29 - 10:29 ص 433 مشاهدة 5 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : القبض على شاب عربي يسرق احذية المصلين مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
هذا من عتبان المغرب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .
عتيبي بو ٥١١ طقعه مايخلي طبعه، سارق ومسروق
العتيبي ياطاك ويتوطاك ياطرش البحر انت ويااه
والله اني ماني عتيبي واتشرف فيهم يلي تعيبون بالعتبان تراهم رجال ولاهان جميع القبايل ولو انك رجال من ظهر رجال قولها قداهم وشوف كيف تزين اعلومك باالتلاوين ياخرونق اترك هرج بنات الشيوخ وارفع من اعلومك لاصرت مركب شنب
شكله عتيبي وماسكه قحطاني بس رنووووه لين ما قال امين