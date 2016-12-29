فيديو : القبض على شاب عربي يسرق احذية المصلين






5 تعليقات


  1. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 391 ] 29/12/2016 في
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    1

    هذا من عتبان المغرب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .

  2. العرازمي [ عدد التعليقات: 1 ] 29/12/2016 في
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    2

    عتيبي بو ٥١١ طقعه مايخلي طبعه، سارق ومسروق

  3. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3382 ] 29/12/2016 في
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    3

    العتيبي ياطاك ويتوطاك ياطرش البحر انت ويااه

  4. B [ عدد التعليقات: 9289 ] 29/12/2016 في
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    4

    والله اني ماني عتيبي واتشرف فيهم يلي تعيبون بالعتبان تراهم رجال ولاهان جميع القبايل ولو انك رجال من ظهر رجال قولها قداهم وشوف كيف تزين اعلومك باالتلاوين ياخرونق اترك هرج بنات الشيوخ وارفع من اعلومك لاصرت مركب شنب

  5. كيذا ظلم [ عدد التعليقات: 292 ] 30/12/2016 في
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    5

    شكله عتيبي وماسكه قحطاني بس رنووووه لين ما قال امين


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