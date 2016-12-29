بالفيديو .. لحظة بكاء الرئيس الروسي على الهواء مباشرة!!

موسكو (صدى):

على الرغم تمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصلابة وجأش ويعتبر الأقوى عالمياً، إلا أن الرئيس يبقى من البشر بغض النظر عن ذكائه وحنكته ومواقفه الجبارة.

وليس عيبا أن ترى الرئيس الأعظم يبكي، وهذا ما حصل معه خلال الانتخابات الروسية.

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