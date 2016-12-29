بالفيديو .. لحظة بكاء الرئيس الروسي على الهواء مباشرة!!

موسكو (صدى):
على الرغم تمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصلابة وجأش ويعتبر الأقوى عالمياً، إلا أن الرئيس يبقى من البشر بغض النظر عن ذكائه وحنكته ومواقفه الجبارة.
وليس عيبا أن ترى الرئيس الأعظم يبكي، وهذا ما حصل معه خلال الانتخابات الروسية.
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14 تعليق
لماذا كل هذا الثناء على الطاغيه الكافر
عساه يبكي دم هذا الخسيس الخنزير
لعنك الله
دموع التماسيح ، لعنة الله عليك ، اللهم ارنا فيه وفي بشار عجائب قدرتك عاجلاً غير اجل .
محاولة اظهار طيبته وشعوره الخداع لتغطية جرائمه البشعه في البوسنه وسوريا امامنا.
الله يعمي عيونة وش تبون نتعاطف مع المجرم قاتل اطفال حلب
الر~يس الاعظم طل مدح وترفيع في الادمي مادري ايش يبي يهني عل اساس انه بيقراها هو ؟؟؟ عساه ماتوقف من الدمع لين تنشف
الله يجعل تبكي عينك دم وندم ويلعنك انت ومن تحالفت معهم *** ولكن الله لك بالمرصاد قال تعالى
عساه من ذا واردا وعسى كل يوم تطيح لهم طيارة وتغرق لهم بارجة قولوا امين يامسلمين
جعله الله يبكي بدل الدموع دما لما فعله بأطفال حلب واهلها
اسأل الله العظيم ان يحرق قلبه على نفسه وعلى من يحب
كما فعل بأهل السنه المستضعفين بحلب
اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وعظة وآية
جعله يبكى عليه عدو الله
لعنك الله يا مجرم اي فوز واي انتصار قابل امريكا لو انت رجال فعلا مو حلب واطفالها ياخسيس
رئيس المافيا الروسية
جعله يبكي دم من عيونه و رأسه واذنيه