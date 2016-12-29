  • نشر : 2016/12/29 - 10:26 ص
  • 1٬378 مشاهدة
  • 14 تعليق
  • منوعات

بالفيديو .. لحظة بكاء الرئيس الروسي على الهواء مباشرة!!

بالفيديو .. لحظة بكاء الرئيس الروسي على الهواء مباشرة!!
موسكو (صدى):

على الرغم تمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصلابة وجأش ويعتبر الأقوى عالمياً، إلا أن الرئيس يبقى من البشر بغض النظر عن ذكائه وحنكته ومواقفه الجبارة.

وليس عيبا أن ترى الرئيس الأعظم يبكي، وهذا ما حصل معه خلال الانتخابات الروسية.

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14 تعليق


  1. ابو سعود [ عدد التعليقات: 120 ] 29/12/2016 في
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    1

    لماذا كل هذا الثناء على الطاغيه الكافر

  2. شهاب [ عدد التعليقات: 1 ] 29/12/2016 في
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    2

    عساه يبكي دم هذا الخسيس الخنزير

  3. مشاري ليس إلا..~ [ عدد التعليقات: 57 ] 29/12/2016 في
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    3

    لعنك الله

  4. ابو عبد الله [ عدد التعليقات: 1 ] 29/12/2016 في
    رد
    4

    دموع التماسيح ، لعنة الله عليك ، اللهم ارنا فيه وفي بشار عجائب قدرتك عاجلاً غير اجل .

  5. ATMZ [ عدد التعليقات: 118 ] 29/12/2016 في
    رد
    5

    محاولة اظهار طيبته وشعوره الخداع لتغطية جرائمه البشعه في البوسنه وسوريا امامنا.

  6. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9909 ] 29/12/2016 في
    رد
    6

    الله يعمي عيونة وش تبون نتعاطف مع المجرم قاتل اطفال حلب

  7. ياسر [ عدد التعليقات: 1 ] 29/12/2016 في
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    7

    الر~يس الاعظم طل مدح وترفيع في الادمي مادري ايش يبي يهني عل اساس انه بيقراها هو ؟؟؟ عساه ماتوقف من الدمع لين تنشف

  8. بلبل الساحل [ عدد التعليقات: 93 ] 29/12/2016 في
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    8

    الله يجعل تبكي عينك دم وندم ويلعنك انت ومن تحالفت معهم *** ولكن الله لك بالمرصاد قال تعالى

  9. هذا انا ماغيري [ عدد التعليقات: 14 ] 29/12/2016 في
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    9

    عساه من ذا واردا وعسى كل يوم تطيح لهم طيارة وتغرق لهم بارجة قولوا امين يامسلمين

  10. بعيد الهقاوي [ عدد التعليقات: 5 ] 29/12/2016 في
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    10

    جعله الله يبكي بدل الدموع دما لما فعله بأطفال حلب واهلها
    اسأل الله العظيم ان يحرق قلبه على نفسه وعلى من يحب
    كما فعل بأهل السنه المستضعفين بحلب
    اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وعظة وآية

  11. الظامي [ عدد التعليقات: 640 ] 29/12/2016 في
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    11

    جعله يبكى عليه عدو الله

  12. B [ عدد التعليقات: 9277 ] 29/12/2016 في
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    12

    لعنك الله يا مجرم اي فوز واي انتصار قابل امريكا لو انت رجال فعلا مو حلب واطفالها ياخسيس

  13. العيد [ عدد التعليقات: 1 ] 29/12/2016 في
    رد
    13

    رئيس المافيا الروسية

  14. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7908 ] 29/12/2016 في
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    14

    جعله يبكي دم من عيونه و رأسه واذنيه


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