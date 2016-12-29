“شرطة حائل” تطيح بتشكيل عصابي تخصص في السرقة والسلب تحت تهديد السلاح

علي العنزي (صدى):

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على سبعة سعوديين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً، كوّنوا عصابة وتورّطوا في حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بسلاح أبيض في تسعة محلات تجارية.

وصرح الناطق الإعلامي للشرطة، الرائد سامي الشمري، إلى أنه -بفضل من الله- تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض عليهم.

وأضاف تم إيقافهم على ذمة القضية لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال، والتأكد من علاقتهم بالجرائم المماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل.