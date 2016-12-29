“البنوك” توضح سبب التأخر في تغذية صرافاتها بالعملة الجديدة

“البنوك” توضح سبب التأخر في تغذية صرافاتها بالعملة الجديدة
نايف السالم (صدى):

كشف مسؤول في أحد البنوك المحلية أن البنوك ستبدأ تغذية صرافاتها بالإصدار السادس من العملة السعودية الأسبوع المقبل.
وأوضح إلى أنه يجري حالياً برمجة الصرافات لتعريف العملات الجديدة وقبول عمليات الإيداع من الإصدار الجديد للعملات.
ولفت أن البنوك ستستمر في التعامل بالعملات القديمة بجميع فئاتها جنباً إلى جنب مع العملة الجديدة، عملاً بتعليمات مؤسسة النقد بهذا الخصوص.




3 تعليقات


  1. ابن الحلال [ عدد التعليقات: 1571 ] 29/12/2016 في
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    1

    اللي قاهرني انهم يغذون الصرفات بالعملة القديمة التالفه واكثرها من فئة 50
    طلبت 1000 ريال طلعت لي كلها من فئة 50 ريال

  2. احمد [ عدد التعليقات: 434 ] 29/12/2016 في
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    2

    وش المشكله قديمه ولا جديده ماتفرق

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7917 ] 29/12/2016 في
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    3

    المهم الراتب ينزل بالعمله القديمه او الجديده


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