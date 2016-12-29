العراق تحرز تقدما جديدا ضد الدولة الإسلامية في الموصل

بغداد (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية إن قوات الأمن العراقية أحرزت تقدما جديدا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في عدة أحياء بجنوب شرق الموصل حيث تجمد القتال لنحو شهر.

وقال ضابط من قوة الرد السريع وهي وحدة النخبة التابعة لوزارة الداخلية “قواتنا تتقدم الآن. خلال أول خمس أو عشر دقائق تقدمت (قواتنا) 500 متر. بدأت الآن فقط في إطلاق النار.”

وأضاف أن هذه القوات تتقدم في حي الانتصار في حين أن من المتوقع أن تتقدم قوات الشرطة -التي أعادت انتشارها من الضواحي الجنوبية للموصل قبل أسبوعين وهي بالآلاف- في منطقة قريبة.

ويشارك في معركة الموصل 100 ألف جندي عراقي وأعضاء من قوات الأمن الكردية وفصائل شيعية وتوصف بأنها أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته أمريكا في 2003.