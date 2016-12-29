الرئيس اليمني هادي يقوم بزيارات على المحافظات المحررة

فهمي محمد (صدى):

أكد رئيس المجلس الثوري في حضرموت عضو لجنة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني، صلاح باتيس: أن زيارات الرئيس عبدربه منصور هادي المحافظات المحررة ستستمر؛ مشدداً على أهميتها لتطبيع الحياة في المحافظات وعودة الخدمات إليها.

وأوضح أن هادي سينتقل بعد زيارة حضرموت إلى مأرب، ومن ثم إلى سقطرى والمهرة، وقريباً إلى شبوة وتعز بعد تحريرهما”، وأضاف أن لزيارة “هادي” إقليمَ حضرموت رمزية كبيرة في هذه المرحلة التي تقترب فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية -مدعومة من قوات التحالف العربي- من حسم هذه المعركة.

من جانبه قال مسؤول في الحكومة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من أطراف العاصمة صنعاء، وأن مؤسسات الدولة ستعود قريباً إلى وضعها الطبيعي بعد هزيمة ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح الانقلابية.