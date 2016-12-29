بالصور.. «سكنانا» تحاصر الشاعر حيدر العبد الله بـ«الطائف» الثقافي محطمًا رقمًا قياسيًا في الحضور

عبدالعزيز القثامي (صدى):

استضاف النادي الأدبي الثقافي بمدينة الطائف أمس الأربعاء الشاعر حيدر العبدالله، وألقى عدداً من قصائده المميزة، كان بعضها على نغمات آلة «القانون» الموسيقية، واستهلّها بقصيدته الوطنية الشهيرة «مخطوطة القرى والظلال» التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً، في زيارته للمنطقة الشرقية، التي منها بيته الشهير: «نحن لا نسكن البيوت ففينا.. ملكٌ في فؤاده سكنانا» والتي طالب الحضور إعادتها أكثر من مرة.

يذكر أن حيدر العبدالله، متوّج بلقب وبردة أمير الشعراء في موسمه السادس لعام 2015م، والفائز بلقب شاعر شباب عكاظ لعام 2013م.