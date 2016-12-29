أسعار الذهب ترتفع بسبب ضعف أسواق الأسهم والدولار

نايف السالم (صدى):

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، وسجل أعلى مستوى في أسبوعين؛ بسبب ضعف أسواق الأسهم والدولار الذي شجع المستثمرين على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1148 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش، وكان قد سجل 1139.40 دولار في وقت سابق.

كما جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير على ارتفاع بواقع 8.9 دولار أو ما يعادل 0.78% إلى 1149.85دولار للأوقية.