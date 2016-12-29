داعش يتوعد أوربا بتنفيذ عمليات إرهابية فى أعياد الميلاد

وكالات (صدى):

نشرت “قناة ناشر” الإخبارية التي تدعم داعش رسالة على الإنترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة وسكاكين وسانتا كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.

وتضمنت الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم الإرهابي في أوروبا: “إن الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف، وبدلوا ألعابهم النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل”.

ويأتى التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين ما أسفر عن مقتل 12 شخصا هذا الشهر.