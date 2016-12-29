صحيفة بريطانية : القارة الأروبية تعاني من ضعف فى مواجهة الإرهاب

أفادت صحيفة الجاريان البريطانية أن القارة الأوروبية تعاني اليوم من ضعف في مواجهة الهجمات الإرهابية التي انتقلت من منطقة الشرق الأوسط إلى أعتابها.

وقالت الصحيفة أن لحظة الضعف التي تعيشها الدول الديموقراطية الغربية اليوم، مع طبيعة التهديدات التي تتعرض لها هذه الدول من ناحية فجائيتها وتجددها وعشوائيتها، تجعل من المستحيل تفادي العمليات الإرهابية.

وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بالعملية الإرهابية التي ضربت نيس في فرنسا بحافلة، وراح ضحيتها العشرات، مؤكدة على أن الهجوم الثاني في ألمانيا كان باستخدام حافلة أيضا، وكان من الممكن أن يتم في أي مكان في القارة الأوروبية ويتوقع محللون أن المزيد من العمليات الإرهابية على الأراضي الفرنسية قد يقلب الكفة في صالح لو بان.وتضع هذه الأحداث مستقبل الأحزاب السياسية المعتدلة في ألمانيا مثلا في مهب الريح، كما في حالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التي تخوض الانتخابات في الخريف المقبل، وفي حالة الاننتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستتم في الربيع المقبل، التي يتوقع أن تخرج فيها ماري لو بان التي تنتمي لليمين المتطرف بنتائج جيدة.