تراجع أسعار لحوم الأغنام المستوردة لـ 50%

على القحطاني (صدى):

سجلت أسعار لحوم الأغنام الصومالية والسودانية المستوردة، خلال الأشهر الماضية تراجعاً بنسبة تتجاوز 50%، لتستقر عند مستوى 280 ريالا مقابل 600 ريال سابقا.

وقال موردون محليون تراجع اللحوم المبردة أن انخفاض الأسعار يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية، واستمرار هبوط قيمة الأغنام الحية في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأغنام المحلية انخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ، مقارنة بالقيمة السوقية خلال العام الماضي، إذ تراجع السعر من 1300 ريال إلى 700-800 ريال، ما نسبته 40% تقريبا، لافتين إلى أن منافسة الأغنام الحية لنظيرتها المجمدة، فرضت واقعا مختلفا، ما ساهم في انخفاض السعر بصورة واضحة. حسب عكاظ

بينما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام الأسترالية والنيوزلندية المجمدة بنسبة 50% ليستقر سعر الطن عند مستوى 4500 دولار «16875 ريالا» مقابل 3000 دولار «11250 ريالا» سابقا وأرجع أحد الموردين ذلك لاقتراب نهاية السنة، إذ تتخذ الشركات المصدرة للحوم إجراءات في تقليص حجم الصادرات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الطلب، متوقعا عودة الأسعار للمستويات الطبيعية خلال عام 2017.