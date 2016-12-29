براءة 43 مواطنا من تهمة التعدي على حملة إزالة عقارات فى مكة

نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة رئاسة القاضي عبدالعـزيز الطويرقي ببراءة 43 مواطنا من تهمة مقاومة لجنة التعديات على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة ورشق أفراد الحملة بالحجارة.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطنا، راوحت أعمارهم بين 20-55 عاما، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة على التعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع .

وتم إحالتهم للمحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم والذى أرجعته إلى أن ‏‏القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة فيما اعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه.