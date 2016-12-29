10 فصائل مسلحة فى سوريا تطلق مبادرة للتوحد لمواجهة نظام الأسد

دمشق (صدى):

أعلنت 10 فصائل مسلحة سورية، إطلاق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية في سوريا، للتوحد تحت فصيل عسكري واحد لمواجهة نظام الأسد .

وقالت الفصائل في بيان مشترك صدر تحت مسمى “الجيش السوري الحر”: أن الهدف من إنشاء التكتل هو الاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري والعمل على تحقيق أهداقف ثورة الحرية والكرامة، وإننا نبشر أهلنا بهذه المبادرة ولنشد على أيديهم”.

وتابع البيان: “كما نطلب منهم -أهل سوريا- أن يشدوا على أيدينا، ونزيدهم من البشرى ضعفاً، فلا تهنوا ولا تحزنوا يا أهلنا، فإن الأيام القادمة حاملة لما يشفي صدروكم ويسوء عدوكم ويرد كيد الكائدين -بإذن الله- العزيز القوي المتين، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والنصر على الأعداء، والحمد لله رب العالمين”.

وأشاروا إلى أنه وقع على مبادرة الاندماج كل من ألوية صقور الشام وجبهة أهل الشام (جيش المجاهدين – ثوار الشام – بيارق الإسلام) والجبهة الشامية، وفيلق الشام ولواء شهداء الإسلام (داريا) وفرقة الصفوة والفوج الأول وأحرار الشرقية ولواء الفرقان (إدلب).وجيش الإسلام (قطاع الشمال) .