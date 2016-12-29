10 فصائل مسلحة فى سوريا تطلق مبادرة للتوحد لمواجهة نظام الأسد

أعلنت 10 فصائل مسلحة سورية، إطلاق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية في سوريا، للتوحد تحت فصيل عسكري واحد لمواجهة نظام الأسد .
وقالت الفصائل في بيان مشترك صدر تحت مسمى “الجيش السوري الحر”: أن الهدف من إنشاء التكتل هو الاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري والعمل على تحقيق أهداقف ثورة الحرية والكرامة، وإننا نبشر أهلنا بهذه المبادرة ولنشد على أيديهم”.
وتابع البيان: “كما نطلب منهم -أهل سوريا- أن يشدوا على أيدينا، ونزيدهم من البشرى ضعفاً، فلا تهنوا ولا تحزنوا يا أهلنا، فإن الأيام القادمة حاملة لما يشفي صدروكم ويسوء عدوكم ويرد كيد الكائدين -بإذن الله- العزيز القوي المتين، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والنصر على الأعداء، والحمد لله رب العالمين”.
وأشاروا إلى أنه وقع على مبادرة الاندماج كل من ألوية صقور الشام وجبهة أهل الشام (جيش المجاهدين – ثوار الشام – بيارق الإسلام) والجبهة الشامية، وفيلق الشام ولواء شهداء الإسلام (داريا) وفرقة الصفوة والفوج الأول وأحرار الشرقية ولواء الفرقان (إدلب).وجيش الإسلام (قطاع الشمال) .
7 تعليقات
هذا الاتفاق كان يجب ان يحدث من زمان لان في توحدكم قوة لكم وفي تفرقكم ضعف لكم
كونوا سويا يا بني اذا اعتلا خطبا ولا تتفرقوا .. تأبى العصي اذا اجتمعن تكسرا واذا افترقنا تكسرت آحادى
الاتحاد قوه لكم وضعف لعدوكم ولا تنسوا ان اعدائكم متحدين ضدكم فقد اجتمع المجوس والروس واتباعهم ضدكم فلا تمنحوهم فرصة بتفرقكم فينتصروا عليكم لا سمح الله
المؤشرات للأسف الشديد تقول أن بشار النعجة هو المنتصر
بسبب وقوف روسيا بكامل ثقلها الى جانبه
قبحكم الله الان تتحدوا بعد أيش بعد ماراحت حلب وبات النظام يسيطر على أهم المناطق . بسبب طمعكم وتشرذمكم ضبعتوا أمال الشعب السوري الثأر المضلوم كان الله في عون هذا الشعب المغلوب على أمره.
ما فيهم حيلة ماينتصر الباطل تحررت سوريا وحلب خلاص حرروها رجال الله
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رجال الله تدوسك بالجزمة ياجزمة بشار النعجة وخادم الفرس و حزب الشيطان ( اكرم الله اسم نايف منك )