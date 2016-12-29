مدينة الملك سعود الطبية تنظم فعالية ” فحص مبكر لغد مزهر “

واس (صدى):

تنظم مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في وحدة الوراثة بمستشفى الأطفال، يومي الجمعة والسبت ، الفعالية التوعوية الثانية للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، تحت شعار ” فحص مبكر لغد مزهر ، وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة 11 مساء بمركز غرناطة مول.

وتهدف الفعالية إلى توضيح الآلية التي يتم فيها فحص المواليد والإجراءات المترتبة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية البرنامج وتعاون الوالدين لضمان صحة أبنائهم للحد من الإعاقة الجسدية الناجمة من تلك الأمراض.