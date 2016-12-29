الجلعود: يكشف أكثر المواقف تأثيراً فى مشاعر خادم الحرمين

الجلعود: يكشف أكثر المواقف تأثيراً فى مشاعر خادم الحرمين
على القحطاني (صدى):

كشف بندر الجلعود، المصور الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أكثر المواقف التي أثرت في مشاعر خادم الحرمين، ورصدها أثناء عمله .

وأكد الجلعود ، إن أكثر المواقف التي تأثر بها خادم الحرمين الشريفين، كان أثناء مواراة جثمان أخيه الملك عبدالله –رحمه الله-؛ حيث ذرفت دموعه حزناً على فراقه. حسب الشرق.

وأضاف أن من المواقف المؤثرة أيضا في حياة ومشاعر خادم الحرمين بشدة لحظة تخرج نجله الأصغر الأمير راكان ؛ حيث جلس يراقب نجله ليلة حفل تخرجه من الثانوية، وبدا أباً بسيطاً حميمي النظرات.

 

 

d33f19c4-059b-444a-a367-194ce8e9e2b7

 

b516804c-9d8b-4d6c-b00d-e67bd251f1e5

 





  1. all [ عدد التعليقات: 3090 ] 29/12/2016 في
    رد
    1

    الله يحفظ ابو فهد


اترك تعليق