الجلعود: يكشف أكثر المواقف تأثيراً فى مشاعر خادم الحرمين

على القحطاني (صدى):

كشف بندر الجلعود، المصور الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أكثر المواقف التي أثرت في مشاعر خادم الحرمين، ورصدها أثناء عمله .

وأكد الجلعود ، إن أكثر المواقف التي تأثر بها خادم الحرمين الشريفين، كان أثناء مواراة جثمان أخيه الملك عبدالله –رحمه الله-؛ حيث ذرفت دموعه حزناً على فراقه. حسب الشرق.

وأضاف أن من المواقف المؤثرة أيضا في حياة ومشاعر خادم الحرمين بشدة لحظة تخرج نجله الأصغر الأمير راكان ؛ حيث جلس يراقب نجله ليلة حفل تخرجه من الثانوية، وبدا أباً بسيطاً حميمي النظرات.