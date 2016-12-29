الأبنة الكبري تفرق بين والدها وأشقائها الـ 20 .. والأب: سجنتني عام ظلم

طلال الغامدي (صدى):

كشف عدد من الأطفال تعرضهم للتعنيف من قبل شقيقتهم الكبري بعد مرور عدة أشهر من تفريقهم عن والدهم وإيداعهم دار حماية على إثر بلاغ من شقيقتهم اتهمت خلاله والدهم بتعنيفهم .

وكانت دار الحماية بجازان قد تلقت قبل أكثر من عام بلاغا عن وجود أسرة مواطن مكونة من 32 طفلا وامرأة يتعرضون لتعنيف من والدهم، وبالتحقيق وجهت الشؤون الاجتماعية للأب تهمة تعنيف أبنائه، وعدم إضافتهم لبطاقة العائلة، وهو ما دفع لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لزيارة منزل الأسرة والتوجيه بنقلهم إلى دار الحماية بالشؤون الاجتماعية، حيث تم تأمين مسكن لهم، واستكمال الإجراءات النظامية لإضافتهم لبطاقة العائلة، ومتابعة وضعهم الصحي.حسب الوطن

وكلفت دار الحماية شقيقتهم برعايتهم، ولكن بعضهم شكا مرة أخرى من تعرضهم للتعنيف على يد أختهم، وهو ما دفع خمسة منهم، وهم سلطان، وغانم، وتركي، وهلال، وبدر للهرب والعودة إلى والدهم.

وقال سلطان (15 سنة) الذي يعاني من آثار ضرب في أماكن مختلفة من جسمه “تعرضت عند شقيقتي لأذى نفسي كبير، وأرغمت على تناول حبوب منومة، وكنت أذهب إلى المدرسة أنا وأخوتي دون مصروف، رغم أن الشؤون الاجتماعية تصرف لنا إعانة مالية، وسلمت بطاقاتنا الخاصة بالصرف لخالنا”.

وتابع تركي (12 عاما) تعرضت للضرب المبرح،مضيفا أن أختهم الكبرى كانت تتركه هو وأخوته وعددهم 20 على الأرض دون تكييف، وتغلق عليهم بالمفتاح، وفي بعض الأيام تتركهم لأكثر من 24 ساعة بدون طعام، رغم مرض بعضهم بالأنيميا.

وقال والد الأسرة سلمان جذمي “أناشد الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق في حرماني من أسرتي لأكثر من عام دون أن ألتقي بهم، خاصة أن معظمهم بنات”.

وتابع “البلاغ الذي قدم ضدي منذ أكثر من عام لدار الحماية والذي يدعي أنني أعنف أبنائي بلاغ كيدي من ابنتي الكبرى التي سبق أن تقدمت ضدها ببلاغ عقوق إلى الشرطة”، مشيرا إلى أن ابنته كانت السبب في سجنه لفترة، وتغييب أطفاله عنه لأكثر من عام.