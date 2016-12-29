هيئة «كبار العلماء » المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً

قال الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أن المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية «حرام شرعاً»، واصفاً إياها بـ«البدعة الشرعية» مؤكداً «لا أصل لمثل هذه الاحتفالات، و31 كانون الأول (ديسمبر) كبقية أيام السنة، ولا يحتفل فيه، سواء كان الاحتفال عادة اجتماعية أو دينية».
وحذر الفوزان من السفر للمشاركة في الاحتفالات المقامة خارج المملكة: «لا يجوز السفر والمشاركة في هذه الاحتفالات البدعية».
وطالب الداعية الدكتور محمد العريفي المبتعثين والمبتعثات بالدول الغربية والدول غير الإسلامية بالامتناع عن حضور احتفالات رأس السنة، لما فيها من اختلاط وخمور وشركيات، وقال عبر تغريدة له أمس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنادي أبنائي وبناتي المبتعثين والمبتعثات: لا تحضروا احتفالات رأس السنة، إيمانكم يمنعكم من مجالس السُكر والاختلاط، وربما تحوي شعائر شركية».
وأضاف في تغريدة أخرى: «عيسى عليه السلام، نؤمن به، نحبه، نصدقه، نحترمه، كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام، لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء».
كما عبّر دعاة سعوديون عن حبهم للسيد المسيح عليه السلام، على رغم تحذيرهم من الشركيات التي تحدث في مثل تلك الاحتفالات.
3 تعليقات
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل صالح الفوزان وكثر الله من أمثالك ونفع الله المسلمين بعلمك وجزاك الله خيرا عن المسلمين خيرا
بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل صالح الفوزان وكثر الله من أمثالك ونفع الله المسلمين بعلمك وجزاك الله خيرا عن المسلمين خيرا _ وكفى الله المسلمين شر دعاة الفتنه دعاة خوارج العصر الإخوان ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني المستهزؤن بالقرآن يظهرون مالا يبطنوه ألد عداء للإسلام والمسلمين يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه الخوارج الإخوان يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه خطر على الإسلام والمسلمين ردالله كيدهم في نحورهم وأحبط الله مخططاتهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم
لا يجوز ان نحرم شي لم يحرمه الله سبحانه و لا رسوله عليه افضل الصلاة والتسليم
نعم الاحتفال قد يكون بدعه في الاسلام لان السلف لم يفعلها ولكن النصارى يحتفلون بها لموافقتها مولد المسيح عليه السلام مثل ما يفعل بعض الطوائف الاسلاميه احتفال بمولد النبي ولا كل احتفال برأس السنه يوجد به خمور وغيره من المنكرات والمحرمات بل يوجد به قراءه في سيرة المسيح عليه السلام وبعض الاناشيد . ليس كل شي جديد لم يفعله السلف يعتبر حرام . لا يجوز لنا تحريم ما لم يحرمه الله في كتابه فنحن بشر وليس مشرعين في الدين فلو حرمنا كل شي لم يفعله السلف ولم يكن موجود في زمانهم فسى نحرم كل ما هو موجود في هذا الزمان مثل ركوب الطائرات والسيارات وغيرها . لذا يجب ان نكون عقلانيين في اصدار الاحكام الشرعيه