مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

واس (صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجع، وسط موجة مبيعات واسعة في بورصة “وول ستريت” بعد بيانات أظهرت انخفاضًا حادًا في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 111.36 نقطة أو ما يعادل 0.56 % إلى 19833.68 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 18.96 نقطة أو 0.84 % إلى 2249.92 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا 48.89 نقطة أو 0.89 % إلى 5438.56 نقطة.