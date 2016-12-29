رويترز :زيارة مرتقبة لولي ولي العهد إلى عمان قريبا

عادل الحربي (صدى):

قالت وكالة “رويترز” الإخبارية نقلاً عن مصادر لها، أنه من المتوقع أن يقوم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى سلطنة عمان في وقت قريب.

وأوضحت الوكالة بأن الزيارة ستكون في الأسابيع المقبلة، وتأتي تمهيداً للزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للسلطنة.

الجدير بالذكر ان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني بدر البوسعيدي أمس (الأربعاء)، جاء في مضمونها موافقة سلطنة عمان على الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي كان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه منذ عام.