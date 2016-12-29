بالصور…طالب جامعة الطائف المعتدي على المعيد : استفزني وسب والدتي

عبدالعزيز القثامي (صدى):

سرد طالب جامعة الطائف المُصاب خلفية المشاجرة التي وقعت بينه وبين مُعيد،قائلا أن المُعيد استفزه بجملة ذكر فيها والدته فدفعه ذلك إلى تحريك المكتب الخاص به ليسقط من عليه، ليرد المُعيد بعدها بالاعتداء عليه بالضرب والركل.

واضاف الطالب أسامة الزهراني أن المشاجرة وقعت عقب خلاف مُسبق بينه وبين المُعيد؛ بسبب مماطلة الأخير في إجراء اختبار بديل له ولاثنين آخرين لتعذر حضورهم الاختبار الأساسي لظروف مرضية.

وأوضح ؛انه حضر إليه لأداء الاختبار وفق الموعد الذي حدده مسبقاً إلا أنه أن اختباره سيكون في الرابعة عصراً وليس صباحاً، ما زاد من غضبه وارتفاع صوته.

ورد المُعيد عليه : “أمك خايبة.. ما ربتك زي الناس”، مما دفعه إلى تحريك المكتب الذي يجلس عليه ليسقط من عليه المعيد قبل أن يغادر المكان خوفاً من تطور الأمر.

وفوجئ عقب عودته للجامعة بهجوم المعيد عليه والاعتداء عليه بالضرب والركل وسط حضور الإسعاف والشرطة، مشيراً إلى أنه دخل في حالة إغماء ونقل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإجراء اللازم له، فيما حضرت الشرطة وأخذت أقواله في الواقعة.