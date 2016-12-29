خالد بن طلال في تغريدة طريفة : استأذنتُ الملك سلمان في تقبيل يده ولكن خفت من الفغم

علي القحطاني (صدى):

كتب الأمير خالد بن طلال تغريدة اتسمت بالطرافة عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأخيه الأمير طلال في قصره أمس الأربعاء.

وقام الأمير خالد بنشر صوراً من زيارة الملك سلمان لوالده عبر حسابه بموقع “تويتر”، معلقا عليها بالقول: “صور زيارة سيدي الوالد خادم الحرمين لأخيه سيدي الوالد الأمير طلال، وعند مغادرته استأذنته حفظه الله بأني أرغب بتقبيل يديك، ولكن خفت من الفغم !!”.

كان مقطعا مصورا للعميد عبدالعزيز الفغم انتشر على نطاق واسع في الفترة الأخيرة يرصد سرعة استجابته ومنعه أحد الفنانين من وضع يديه على كتف الملك سلمان لالتقاط صورة تذكارية خلال زيارة خادم الحرمين للكويت، قبل أن يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبرز مواقف العميد الفغم خلال مرافقته للملك سلمان.