الشعلان تطالب “الشورى “بتبني توصيتي زواج القاصرات وقيادة المرأة للسيارة

طالبت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أمس من لجنتي الشؤون الأمنية والشؤون الإسلامية تبني توصيتين لتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم زواج القاصرات، في تقريري وزارة الداخلية ووزارة العدل المزمع مثولهما تحت قبة الشورى قريباً.
وقالت الشعلان في كلمة لها تحت القبة ، لابد من اللجنة الأمنية في المجلس اخذ زمام المبادرة في دراستها لتقرير وزارة الداخلية القادم بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهدا للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس.
واعتبرت الشعلان أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود ، موضحة ان تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس مؤسسةً رقابيةً وتشريعية.
كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـطريقة غير تقليدية وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلقات ومعنفات ومحرومات من النفقة والحضانة ومحرومات من إرث شرعي ومزوجات وهن قاصرات.
6 تعليقات
هههههههه ههههههههه
ياحليلك ياخالة
وجودك مثل عدمك…
حساااافة الكرسي الي شاااغرته وفي غيرك أولى به…
وكل مقترحاتها مجرد محاولة أستفزاز لاأقل ولاأكثر…
أدعي الله بحسن الختام خلاص كلها فترة وتداومين بعكاااز ولا بعربانة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اثبات وجود ليس الا .. حتى يقال ان صوتهن مسموع !
ياحسافة الأموال التي تنفق على مثل هذه المجالس .. سواليف وانتدابات والوطن والمواطن لم يستفيد أي شيء من الاعضاء او المجلس
معليش يا جماعه اخذوا بتوصيتها وبالاخص قيادة المرأة لسياره واسمحوا لها تقود سيارتها ففي قدومها للمجلس والعوده منه وربنا يستر ما تطير الاشاره وهي تسولف بالجوال
لطيفه الشعلان اتدور لنفسها باب لطردها من مجلس الشورى قريب انشاالله..قال غبر ياثور وعلى قرنك ..
بعيدا عن الموضوع
رأيت البارحه حلم
الحلم هو انني استيقظت من النوم ورحت اقوم ابوي وامي اطق الباب ودخلت وغرفتهم فاضيه وادورهم ماهم فيه والبيت فاضي
والباب يطق وافتح باب اللي يطلع للحوش واذا به رجل اسود عاري ثال اتبعني ولحقتهم وجاء في السيب وحصلت اسلاك متقطعه قال هذا حال الناس مع الدش وبعدها مشيت ولقيت ابوي وامي واهلي يتروشون بقاار ومستمتعين جدا وهرجني العبد يقول هذا حال اكثر الناس في هالانترنت واهرجهم ياولد اتركوا الوساخه لاتروشون بها الشيء والا كأني اهرج
ثم بعدها دخل في الحوش الثاني عن طريق الباب حقه ودخلت انا معه وانتهى الحلم
وحلم بعده مباشره رأيت الحوش مضبط ومزين وابوي جايب عمال يزرعون وفيه من يضبط الخرسان والاشجار وبعدها طلعت من البوابه واللي قدام بيتنا لين اخر الشارع كله اخضر وجتني كلاب ولاعبتها وجنبي مكان ابقار وفيه بقرتين
واتمشى في هالزرع تمشي ثيل طيب جدا وبعدها اسقيته وبعدها امطر المطر عليه ثم جوا وراعين يلعبون فيه مغار اطردهم
الشعلان نشيطه في طلباتها وخصوصا قيادة السياره
ولكن عليها اقتراح يحب ان لاتتغافل عنه وهو مربوط بقيادة المراءه
لازم تكون هناك ورش نسائيه لخدمة وصيانة سيارات الحريم
>>> سارعي للمجد والعليا >>>