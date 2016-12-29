الشعلان تطالب “الشورى “بتبني توصيتي زواج القاصرات وقيادة المرأة للسيارة

علي القحطاني (صدى):

طالبت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أمس من لجنتي الشؤون الأمنية والشؤون الإسلامية تبني توصيتين لتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم زواج القاصرات، في تقريري وزارة الداخلية ووزارة العدل المزمع مثولهما تحت قبة الشورى قريباً.

وقالت الشعلان في كلمة لها تحت القبة ، لابد من اللجنة الأمنية في المجلس اخذ زمام المبادرة في دراستها لتقرير وزارة الداخلية القادم بأن تتبنى توصية تنص على تمكين المرأة من حق قيادة السيارة، فيكون المجلس سنداً ومؤثراً وممهدا للمجتمع والرأي العام لقرار سيادي في التمكين من القيادة يبنى على حراك المجلس.

واعتبرت الشعلان أن حق المرأة في قيادة السيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود ، موضحة ان تقارير وزارة الداخلية أصبحت ترد إلى مجلس الشورى بعكس السابق، لقناعة استقرت لدى القيادة بدور المجلس مؤسسةً رقابيةً وتشريعية.

كما حثت الشعلان لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس على دراسة تقرير وزارة العدل بـطريقة غير تقليدية وبشكل يطرق مباشرة حقوق النساء في دهاليز وأروقة المحاكم، من معلقات ومعنفات ومحرومات من النفقة والحضانة ومحرومات من إرث شرعي ومزوجات وهن قاصرات.