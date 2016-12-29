بالصور ..فريق طبي ينقذ حياة طفلة ابتلعت قطعة معدنية بحفر الباطن

عادل الحربي (صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 6 من الموت بعد إبتلاعها لقطعة معدنية .

ومن جانبه ، قال المتحدث الإعلامي لصحة بمحافظة حفر الباطن عبدالعزيز العنزي أن فريق طبي تمكن من إنقاذ طفلة بعد إبتلاعها لعملة معدنية أثناء اللعب بها داخل فمها مما أدى الي إنزلاقها الي داخل الفم. وتوقفت داخل المري،

وأوضح العنزي : تمكن الأطباء بمستشفى الملك خالد العام من إنتزاع القطعة المعدنية علي الفور عبر إجراء عملية منظار ناجحة تم فيها استخراج القطعة المعدنية , مبينآ عودة الطفلة لحياتها الطبيعية.